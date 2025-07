Inter quattro cessioni e tesoretto extra! Il piano della società – SM

L’Inter sta pianificando un’estate strategica, non solo per rafforzarsi, ma anche per alleggerire la rosa di Cristian Chivu. Con quattro cessioni già in programma e un tesoretto extra a disposizione, i dirigenti lavorano con attenzione per ottimizzare le risorse e creare spazio per nuovi acquisti. Questa operazione di mercato, fatta di uscite mirate, sarà fondamentale per il successo della stagione alle porte.

L'Inter non si muove solo in entrata, a dir la verità in questi giorni sta lavorando sulle prossime uscite da fare per sfoltire la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Le ultime da Sport Mediaset. CESSIONI – Le entrate non sono la unica priorità di Giuseppe Marotta e dell'intero parco dirigenziale. L' Inter ha bisogno di sfoltire la rosa e Cristian Chivu non può iniziare il ritiro con tutti questi giocatori a disposizione. Oltre ai soldi già investiti sul mercato e quelli messi sul piatto per Giovanni Leoni il club meneghino potrebbe fare un ulteriore tesoretto con altre quattro cessioni in programma.

