Avellino la musica scende in strada | tornano le Serenate al Contrario

Avellino si prepara a vivere tre serate indimenticabili, dove la musica torna protagonista e le serenate si ribaltano, portando alle strade un’atmosfera di festa autentica. I balconi si illuminano e il cuore del centro storico si anima, creando un’occasione unica per riscoprire i nostri ricordi e creare nuovi momenti di condivisione. È il momento di lasciarsi coinvolgere: l’estate ad Avellino sta per accendersi in modo sorprendente e coinvolgente...

Tre mercoledì sera per accendere l'estate: la musica si affaccia dai balconi illuminati, tutti noi in strada a prenderci le nostre strade e i nostri ricordi. Torna a risuonare il Centro storico di Avellino con un progetto intimo e coraggioso, da ascoltare, condividere ma anche da saltare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

