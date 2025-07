L’allarme dell’Anm per i ritardi sul Pnrr | Rischio concreto di perdere miliardi ma Nordio pensa a separare le carriere

L’allarme dell’ANM sui ritardi del PNRR rischia di far perdere all’Italia miliardi di fondi europei. Un rischio concreto che mette in evidenza le tensioni tra le priorità del governo e la tutela dell’indipendenza della magistratura. Nordio, invece, pensa a separare le carriere, suscitando ulteriori preoccupazioni sulla stabilità del sistema. La sfida ora è trovare un equilibrio tra riforme e rispetto delle autonomie, perché il futuro del nostro paese non può essere lasciato al caso.

“Non possiamo che manifestare tutta la nostra preoccupazione per il rischio più che concreto che lo Stato italiano debba rinunciare a una quota rilevante di fondi europei a causa della “ distrazione ” di un governo troppo concentrato su una riforma costituzionale che, invece di migliorare l’efficienza della giustizia, mira a ridurre l’autonomia e l’indipendenza della magistratura per alterare il delicato equilibrio su cui si regge la separazione dei poteri e quindi, in definitiva, l’attuale assetto democratico del nostro Paese”. L’allarme sul Pnrr giustizia arriva dalla giunta dell’ Associazione nazionale magistrati in una mozione sottoposta al Comitato direttivo centrale, il “parlamentino” dell’organismo rappresentrativo delle toghe riunito sabato in Cassazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’allarme dell’Anm per i ritardi sul Pnrr: “Rischio concreto di perdere miliardi, ma Nordio pensa a separare le carriere”

