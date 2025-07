Piero Marrazzo nuovo concorrente di Ballando con le Stelle

Piero Marrazzo torna al centro dell’attenzione, questa volta come nuovo concorrente di Ballando con le Stelle. La prossima edizione del celebre talent sta prendendo forma, tra indiscrezioni e sorprese, alimentando l’entusiasmo dei fan. Mentre Milly Carlucci prepara il palcoscenico, la curiosità cresce: chi sarà il prossimo protagonista a scendere in pista? Ecco tutto quello che sappiamo sulla possibile new entry, che potrebbe rivoluzionare questa stagione.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle non è così lontana. Il noto programma condotto da Milly Carlucci sta, infatti, scaldando i motori. O meglio, sono in corso le trattative per definire il cast. Tante le voci e le indiscrezioni sul cast. Ora ne arriva una nuova, pubblicata da Gabriele. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ballando - stelle - piero - marrazzo

Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai” - Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione.

Piero Marrazzo nuovo concorrente di Ballando con le Stelle; Piero Marrazzo, Nino D'Angelo, Paolo Sorrentino e Claudio Gioè a Domenica In; Piero Marrazzo ospite a Domenica In: chi è l'ex governatore del Lazio e lo scandalo che lo coinvolse nel 2009.

Piero Marrazzo a Domenica In: “Vittima anche delle fake news ... - MSN - Nella puntata di Domenica In del 20 ottobre, dopo il consueto talk dedicato a Ballando con le stelle, Mara Venier ha condotto una lunga e intensa intervista a Piero Marrazzo. Da msn.com

Piero Marrazzo, la confessione in tv: dal video con la trans alla ... - MSN - Piero Marrazzo e gli altri ospiti in studio a Domenica In La puntata si aprirà con un talk sulla quarta puntata di ‘Ballando con le Stelle’ con i concorrenti ballerini, I Cugini Di Campagna ... Lo riporta msn.com