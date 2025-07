San Siro Inter quale sarà il futuro dello storico impianto sportivo? Ecco cosa filtra dalla Procura di Milano

Il futuro dello storico San Siro, simbolo indiscusso del calcio milanese e cuore pulsante di intere generazioni, è ancora avvolto da un velo di incertezza. Tra vincoli storici, indagini giudiziarie e sfide economiche, il destino del Meazza rimane sospeso, tra speranze di rinnovamento e timori di perdita. Eppure, quali saranno le prossime mosse? La risposta potrebbe cambiare il volto del calcio meneghino per sempre.

San Siro Inter, il futuro dello storico impinto meneghino rimane tuttora in bilico! Il punto tra vincoli, indagini e incertezze politiche. Il futuro dello Stadio Meazza, storica casa dell' Inter e del Milan, resta incerto, bloccato in una rete complessa fatta di vincoli storici, indagini giudiziarie e valutazioni economiche contrastanti. A rilanciare il tema è un'inchiesta de la Repubblica, che svela nuovi sviluppi dal fronte giudiziario: la Procura di Milano ha infatti acceso i riflettori sulla vicenda, aprendo a marzo un fascicolo conoscitivo a seguito dell'esposto del comitato " Sì Meazza ".

