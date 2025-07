Civitanova inferno di fuoco e fumo in casa scatenato dal frigorifero | due persone all' ospedale intossicate

Un incendio improvviso ha sconvolto Civitanova, scoppiato da una scintilla nel frigorifero che ha generato un inferno di fuoco e fumo in casa. La tempestività dei soccorsi ha evitato il peggio, ma due persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione domestica e l’attenzione alle apparecchiature elettriche.

CIVITANOVA - Scoppia l'incendio in casa, scatenato da una scintilla nel frigorifero: due persone all'ospedale.  Due persone all'ospedale con sintomi da intossicazione

