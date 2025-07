Scritte ingiuriose e danni agli arredi | vandali in azione in piena notte alla scuola Lozer

Notte di caos e danni alla scuola Lozer, nel quartiere di Torre. Tra venerdì 11 e sabato 12 luglio, ignoti vandali hanno scavalcato le recinzioni, lasciando scritte ingiuriose e causando ingenti danni all’arredo scolastico. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza del patrimonio pubblico. La vicenda resta sotto indagine, mentre si moltiplicano gli appelli a rafforzare controlli e prevenzione per proteggere il futuro dei giovani.

Notte di follia nel quartiere di Torre dove nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 luglio si è verificato un episodio di vandalismo alla scuola Lozer. Alcune persone - non ancora identificate - si sono introdotte all'interno dell’edificio scolastico che in poco tempo è stato deturpato con scritte. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

