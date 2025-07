Hockey il pratese Zampoli confermato tra i campioni d' Italia del Trissino

Prato si congratula con Stefano Zampoli, il talentuoso portiere che ha guidato l’Hockey Trissino verso un trionfale Scudetto. Con le sue parate decisive e un rendimento impeccabile, Zampoli si conferma tra i migliori d’Italia, pronto a difendere ancora una volta la porta dei campioni nel 2025-26. La sua determinazione e passione sono il cuore pulsante di questa squadra vincente: l’avventura continua!

Prato, 12 luglio 2025 - Con le sue parate, è stato tra i protagonisti dell'ultimo Scudetto dell'Hockey Trissino. Ed in virtù del rendimento evidenziato, Stefano Zampoli difenderà la porta dei campioni d'Italia anche per la stagione 2025-26. Lo ha fatto sapere la dirigenza del club veneto, comunicato proprio pochi giorni fa la conferma del portiere di Prato anche per il prossimo anno. Zampoli, cresciuto nell'HP Maliseti e giunto ormai a 26 anni nel pieno della maturità tecnica ed agonistica, si appresta quindi ad iniziare quella che sarà la sua quinta stagione a Trissino, con il solito obiettivo: primeggiare in Italia ed in Europa.