Crisi epilettica in mare giovane salvata da un poliziotto fuori servizio

In un pomeriggio di estate a Miramare, il coraggio di un poliziotto fuori servizio ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Quando una crisi epilettica ha colpito un giovane in mare, lui non ha esitato a intervenire, salvandolo con prontezza e altruismo. Un gesto che testimonia come il senso del dovere possa emergere in ogni momento, anche nei momenti più inattesi, ispirando tutti noi a fare la differenza.

Rimini, 12 luglio 2025 – Venerdì pomeriggio, sulla spiaggia di Miramare, un ispettore della Polizia di Stato, libero dal servizio, ha salvato due persone in grave difficoltà in mare. Il fatto è stato segnalato dal Siulp – Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia – che ha espresso "il più sentito plauso e profondo apprezzamento per il gesto di straordinario coraggio e alto senso del dovere dimostrato dall'ispettore, in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Firenze Nord". L’episodio si è consumato sotto gli occhi dei bagnanti presenti, tra cui lo stesso ispettore, che si trovava sulla spiaggia insieme a un amico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crisi epilettica in mare, giovane salvata da un poliziotto fuori servizio

