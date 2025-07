Calci e pugni in testa a un ragazzo | Muori Poi minaccia i vicini | Vi sciolgo nell?acido

Una scena da brividi scuote Jesi: un violento pestaggio lascia un giovane in fin di vita, mentre l’aggressore, in preda alla rabbia, minaccia i vicini con parole inquietanti. La brutalità di questo episodio ci ricorda quanto la violenza possa sfuggire di mano e le terribili conseguenze che può portare. Un gesto che ha sconvolto una comunità, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande senza risposta.

JESI - Una sanguinosa aggressione in pieno centro, un ragazzo svenuto a terra in una maschera di sangue e il suo aggressore che gli salta sulla testa e lo prende a calci. «Muori, ti.

