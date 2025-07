Calciomercato Inter Marotta discute di una cessione importante con un club turco! Le ultime novità sulla trattativa

Le ultime novità sul calciomercato dell’Inter rivelano una trattativa in stand-by tra Marotta e il club turco. La possibile cessione di Yann Sommer al Galatasaray, in programma come mossa importante per il club nerazzurro, ha subito un rallentamento imprevisto, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi. Cosa riserverà il futuro per il portiere svizzero e la strategia di quest’estate? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Calciomercato Inter, nerazzurri indecisi se chiudere una trattativa importante in uscita: tutti i dettagli e gli aggiornamenti. La trattativa in uscita nel calciomercato Inter che avrebbe reso possibile il trasferimento di Yann Sommer al Galatasaray ha subito un brusco rallentamento. L'estremo difensore svizzero, attualmente sotto contratto con l' Inter in Serie A fino al 2026, sembrava essere tra i principali candidati a raccogliere l'eredità di Fernando Muslera, ma l'affare ha trovato un ostacolo non da poco: le richieste economiche del giocatore. Arrivato a Milano nell'estate del 2023 per sostituire André Onana, Sommer ha trascorso due stagioni solide in nerazzurro, garantendo affidabilità ed esperienza tra i pali.

Luis Henrique Inter, c’è l’accordo: i dettagli della trattativa per l’esterno del Marsiglia! - L'Inter ha raggiunto un accordo per acquisire Luis Henrique, promettente esterno classe 2001 dell'Olympique Marsiglia.

