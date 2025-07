Sinner-Alcaraz la finale quasi proibita | i biglietti rimasti partono da 20mila euro

La finale di Sinner contro Alcaraz si avvicina, e i biglietti stanno volando: partono da 20.000 euro! Se non siete tra i fortunati vincitori del ballot, l’unica opzione per vivere dal vivo l’evento più atteso è l’acquisto tramite Debenture, un pacchetto esclusivo che permette di assistere al match sul centrale. Un’occasione irripetibile per gli appassionati di tennis, ma attenti: la domanda supera di gran lunga l’offerta.

Se non avete vinto il ballot, l'unico modo per assistere domani alla finale sul centrale è l'acquisto tramite Debenture: il pacchetto costa 20 mila euro.

