Firenze si arrampicano sulla facciata della basilica di Santa Croce per scattare foto social | caccia ai climber

A Firenze, l’arte si fonde con il rischio: giovani climber si arrampicano sulla facciata della Basilica di Santa Croce per catturare foto social mozzafiato. Un gesto audace, ma che solleva preoccupazioni serie sulla sicurezza e sulla tutela del patrimonio culturale. L’Opera di Santa Croce condanna energicamente questa bravata, sottolineando l’estrema pericolosità di azioni irresponsabili che mettono a repentaglio sia le persone che l’inestimabile patrimonio artistico.

"Siamo di fronte a un atto grave e irresponsabile, di estrema pericolosità per chi l'ha compiuto e per la salvaguardia del patrimonio artistico", ha commentato l'Opera di Santa Croce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, si arrampicano sulla facciata della basilica di Santa Croce per scattare foto social: caccia ai climber

In questa notizia si parla di: santa - croce - firenze - arrampicano

Lezione sull’Islam in una quinta elementare di Santa Maria della Croce, è polemica: “Una scelta legittima della scuola” - Una lezione sull'Islam tenuta in una scuola elementare di Santa Maria della Croce ha suscitato polemiche, con alcuni ritenendo che non fosse appropriata.

Località: Siamo a Lecce, in Puglia, Italia, ammirando la sua splendida architettura barocca. La foto mostra la facciata della Basilica di Santa Croce. Autore: AXP Photography Descrizione: La grandezza del barocco leccese sotto il cielo blu intenso! Q Vai su Facebook

Si arrampicano sulla facciata di Santa Croce a Firenze, ripresi in video choc; Firenze, due persone si arrampicano sulla facciata della basilica di Santa Croce; Firenze, due persone si arrampicano in cima alla facciata di Santa Croce.

Si arrampicano sulla facciata di Santa Croce a Firenze, ripresi in video choc - Un video diventato virale nelle ultime ore ha sollevato forte indignazione e preoccupazione a Firenze. Riporta msn.com

Firenze, due persone si arrampicano sulla facciata della basilica di Santa Croce - Due persone che si arrampicano sulla facciata della basilica di Santa Croce a Firenze: è quello che si vede in un video sul profilo Instagram di "Welcome to favelas". Secondo msn.com