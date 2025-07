Siamo partiti in 63 sbarcati solo 27 | migranti soccorsi a Lampedusa raccontano il viaggio in mare

Un viaggio di speranza e pericolo, partito dalla Tunisia con 63 migranti, si trasforma in una drammatica odissea in mare aperto. Solo 27 sono riusciti a raggiungere Lampedusa, mentre altri restano dispersi o bloccati in acque internazionali a causa di guasti e mancanza di carburante. Una testimonianza che evidenzia le sfide e i rischi di chi cerca un futuro migliore attraversando il Mediterraneo. Continua a leggere.

Un gruppo di 63 persone migranti sarebbe partito dalla Tunisia quattro giorni fa; ieri sera, a Lampedusa ne sono arrivate solamente 27. A riportare il caso è Mediterranean Hope: "La barca su cui viaggiavano si sarebbe fermata in acque internazionali per un giorno e mezzo, senza benzina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Migranti,ancora sbarchi:191 a Lampedusa - A Lampedusa continuano gli sbarchi di migranti: oggi sono approdati 191 persone, soccorse dalla guardia costiera.

Il cadavere di una donna è stato sbarcato al molo Favarolo di Lampedusa. La trentenne è annegata durante la notte a circa 45 miglia dalla maggiore delle isole Pelagie, in area Sar tunisina-maltese. Faceva parte di un gruppo di migranti soccorso da un pesch Vai su Facebook

