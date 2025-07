Sinistra impazzita per Francesca Albanese | Datele il Nobel per la pace FdI | inadeguata e indifendibile

In un'epoca in cui i valori della pace e dei diritti umani sono messi alla prova, la mobilitazione a favore di Francesca Albanese sta scuotendo le coscienze. Con oltre 50mila firme in appena 24 ore, la petizione online sottolinea il forte sostegno popolare alla sua candidatura al Nobel per la Pace. La sinistra si unisce nel riconoscere una protagonista impegnata nella difesa dei diritti fondamentali, dimostrando come l’indignazione possa diventare azione concreta.

«In poco piĂą di 24 ore la petizione online che abbiamo lanciato a sostegno di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, per il Premio Nobel per la Pace ha superato le 50mila firme». L’annuncio di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs certifica l’incoronazione della nuova eroina della sinistra. Un peana che unisce il campo largo, un po’ meno gli addetti ai lavori piĂą accorti e documentati. Come quanto detto a Rai News 24 dall’ex direttore di Repubblica e La Stampa, Maurizio Molinari che ha smontato i cori da Santa Subito per la relatrice speciale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinistra impazzita per Francesca Albanese: “Datele il Nobel per la pace”. FdI: inadeguata e indifendibile

In questa notizia si parla di: francesca - albanese - sinistra - impazzita

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - In un clima di tensione internazionale sempre più acceso, le recenti sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese, relatrice ONU per i Territori Palestinesi, segnano un nuovo capitolo di fronteggiamento tra diplomazia e geopolitica.

Sinistra impazzita per Francesca Albanese: Datele il Nobel per la pace. FdI: inadeguata e indifendibile.

Onu, Francesca Albanese difesa da Hamas e Pd dopo le sanzioni Usa. "Vergognoso" - Chi è che difende Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i diritti umani nei territori palestinesi? Riporta iltempo.it

Francesca Albanese, Palagi (Sinistra Progetto Comune): "Cittadinanza onoraria di Firenze e candidatura a Nobel per la pace" - Francesca Albanese, in qualità di Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori Occupati palestinesi, prima donna a ricoprire ... Scrive gonews.it