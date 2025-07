Axios | Putin ha chiesto all’Iran di accettare l’accordo nucleare con gli Usa che impedisce di arricchire uranio

Vladimir Putin ha chiesto all'Iran di accettare un accordo nucleare con gli USA che limiti l’arricchimento di uranio, consolidando la posizione di Mosca nel dialogo internazionale. Questa mossa potrebbe rappresentare un passo decisivo verso una soluzione diplomatica duratura, ma rimangono numerosi ostacoli. La questione dell’arricchimento, infatti, continua a dividere le parti e a mettere alla prova la stabilità della regione. Resta da vedere se questa richiesta porterà a un accordo definitivo.

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe espresso il suo sostegno a un accordo nucleare che impedisca all’ Iran di arricchire uranio. Lo ha rivelato Axios, citando fonti vicine ai negoziati. La posizione di Mosca sarebbe stata comunicata sia agli Stati Uniti, in colloqui con il presidente Donald Trump, sia a rappresentanti iraniani. Il nodo dell’arricchimento dell’uranio rappresenta da anni uno degli ostacoli principali a un’intesa: Teheran ha sempre rivendicato il diritto a svolgere questa attività sul proprio territorio, mentre Washington e Israele chiedono l’eliminazione totale di tale capacità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Axios: Putin ha chiesto all’Iran di accettare l’accordo nucleare con gli Usa che impedisce di arricchire uranio

In questa notizia si parla di: uranio - axios - putin - iran

Il presidente russo Vladimir #Putin ha dichiarato, sia al presidente #Trump che ai funzionari iraniani, di sostenere l'idea di un accordo nucleare in cui l'Iran non possa arricchire l'uranio, secondo quanto riferito ad Axios da fonti vicine al dossier - X Vai su X

ULTIM'ORA - Israele ha lanciato un «attacco preventivo» contro l'Iran. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza. «A seguito dell'attacco preventivo dello Stato di Israele contro l'Iran, è previsto nell'immediato futur Vai su Facebook

Axios: Putin ha chiesto all’Iran di accettare l’accordo nucleare con gli Usa che impedisce di…; 'Putin pressa l'Iran, accetti l'intesa sull'arricchimento zero'; Massiccio attacco russo sull'Ucraina, Polonia schiera i caccia. LIVE.

'Putin pressa Iran, accetti intesa su arricchimento zero' - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato, sia al presidente Trump che ai funzionari iraniani, di sostenere l'idea di un accordo nucleare in cui l'Iran non possa arricchire l'uranio, secondo qu ... Scrive ansa.it

Iran, l’AIEA avverte: “Potrebbe riprendere l’arricchimento dell’uranio in pochi mesi”/ “Resta la minaccia” - L’Iran potrebbe riprendere l’arricchimento dell’uranio entro pochi mesi: per l’AIEA la minaccia nucleare è ancora attuale, Trump smentisce ... Segnala ilsussidiario.net