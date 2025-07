Catania Anastasio ai saluti | risoluzione consensuale

Armando Anastasio si congeda ufficialmente dal Catania, chiudendo un capitolo importante della sua carriera con 36 presenze e 3 reti. Il club etneo ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto, salutando il difensore campano con affetto e gratitudine. Un addio che segna un nuovo inizio per Anastasio, mentre i tifosi ringraziano il giocatore per il suo contributo e gli augurano il meglio per il futuro.

