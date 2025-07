Incendio in zona aeroporto | tettoia di un' abitazione distrutta dalle fiamme

Un incendio devastante ha colpito una tettoia di un’abitazione in zona aeroporto a Treviso, minacciando la sicurezza dei residenti e producendo danni ingenti. La pronta risposta dei vigili del fuoco, intervenuti sabato 12 luglio alle 11.50, ha evitato conseguenze peggiori, ma l’incendio evidenzia ancora una volta l’importanza della prevenzione e della rapidità di intervento. Ecco cosa è successo e le misure adottate per garantire la sicurezza.

Nella tarda mattinata di sabato 12 luglio, verso le 11.50, i vigili del fuoco di Treviso sono interventi in via Ponchielli per un incendio che ha interessato una tettoia all'esterno di un’abitazione privata non lontana dall'aeroporto Antonio Canova. Le squadre dei pompieri hanno operato sul. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

