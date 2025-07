Firenze due persone si arrampicano sulla facciata della basilica di Santa Croce

A Firenze, un gesto audace scuote la storica basilica di Santa Croce: due persone si sono arrampicate sulla sua facciata, suscitando preoccupazione e sdegno. L’Opera di Santa Croce ha condannato duramente l’atto, definendolo “grave e irresponsabile”, mettendo in risalto il rischio per i protagonisti e il patrimonio artistico. È fondamentale che la tutela del patrimonio culturale sia sempre prioritaria rispetto a gesti impetuosi e rischiosi.

"Siamo di fronte a un atto grave e irresponsabile, di estrema pericolosità per chi l'ha compiuto e per la salvaguardia del patrimonio artistico", ha commentato l'Opera di Santa Croce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, due persone si arrampicano sulla facciata della basilica di Santa Croce

