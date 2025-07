Gaza nuovo attacco Idf in centro aiuti umanitari GHF ad Al-Shakoush oltre 27 palestinesi morti e 180 feriti - VIDEO

Una nuova drammatica escalation si abbatte su Gaza, con l'IDF che lancia un attacco in un centro di aiuti umanitari ad Al Shakoush, causando oltre 27 vittime e numerosi feriti. Sono già più di 800 i palestinesi uccisi da maggio 2025, molti mentre cercavano di ottenere beni essenziali. Questa escalation mette in evidenza il grave impatto sulla popolazione civile e la continua emergenza umanitaria che richiede attenzione immediata.

Oltre 27 persone sono state uccise nella giornata di oggi nell'estrema strage di civili da parte di Israele: oltre 800 i palestinesi uccisi da maggio 2025 mentre cercavano di ottenere generi di prima necessità Nuovo attacco dell'Idf in un centro di distribuzione di aiuti umanitari della Gaza.

