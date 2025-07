Laboratori PCTO su discipline STEM | domande entro il 15 luglio ore 15

Se sei un istituto scolastico interessato a potenziare l'orientamento nelle discipline STEM, questa è la tua occasione! I laboratori PCTO dedicati a Science, Technology, Engineering e Mathematics sono pronti a coinvolgere gli studenti in esperienze pratiche e innovative. Ricorda: le domande devono essere inviate entro le 15:00 del 15 luglio 2025 tramite la piattaforma Futura PNRR-Gestione Progetti. Non perdere questa opportunità di arricchire il percorso formativo dei tuoi studenti!

Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare ai laboratori di orientamento dedicati alle discipline STEM devono presentare la manifestazione di interesse entro le ore 15:00 del 15 luglio 2025. Le adesioni vanno trasmesse tramite la piattaforma Futura PNRR-Gestione Progetti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

