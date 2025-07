Escrementi di roditori e irregolarità nei locali | chiuso un ristorante cinese nel pisano

Un ristorante cinese a San Giuliano Terme, nel pisano, è stato temporaneamente chiuso a causa di gravi irregolarità sanitarie, tra cui la presenza di escrementi di roditori. Un intervento dei Carabinieri del Nas ha evidenziato condizioni igieniche preoccupanti nei locali, mettendo a rischio la sicurezza dei clienti e la salubrità degli alimenti. La sicurezza alimentare resta una priorità fondamentale per tutelare i consumatori e garantire standard elevati di qualità.

San Giuliano Terme (Pisa), 12 luglio 2025 – C’erano anche escrementi di topi. Per questo un ristorante di cucina cinese è stato chiuso a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, a seguito di un controllo straordinario effettuato dai carabinieri del Nas. Durante l’accertamento, i militari del nucleo antisofisticazione e sanità hanno riscontrato gravi irregolarità nei locali destinati alla preparazione degli alimenti e allo stoccaggio delle materie prime. In particolare, sono emerse condizioni igieniche critiche, con sporco diffuso, residui di lavorazioni non rimossi e, soprattutto, la presenza di escrementi di roditori in diversi punti della pavimentazione e sotto le attrezzature da cucina. 🔗 Leggi su Lanazione.it