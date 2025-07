Controlli della polizia arrestati due pusher fermati con marijuana e cocaina nell' auto

Due giovani pusher sono finiti in manette a Catania, trovati con marijuana e cocaina già suddivise in dosi pronte alla vendita. La polizia, impegnata nel fermare lo spaccio tra i quartieri della città, ha intercettato i due uomini mentre erano in auto in piazza. Un intervento tempestivo che ha evitato che le sostanze illegali raggiungessero potenziali acquirenti, rafforzando l’impegno delle forze dell’ordine contro il traffico di droga.

La polizia ha arrestato due giovani pusher in trasferta a Catania con la droga già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta ai potenziali acquirenti. I due spacciatori, un 26enne di Gela e un 24enne di Capaci, sono stati fermati dai poliziotti della squadra volanti della questura in piazza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - pusher - fermati - controlli

"Cash o carta?" per l'acquisto di droga: polizia arresta pusher con il Pos - «Cash o carta?». Questa insolita domanda proveniva da un 26enne pusher romeno arrestato dalla Polizia a Trastevere, dove gli agenti hanno scoperto che il giovane offriva ai suoi clienti la possibilità di pagare le dosi di droga anche con il Pos.

La Questura di Napoli fa controlli pesanti per sgominare la droga in città. #Napoli #Polizia #Droga #Aggressione #Napoli Vai su Facebook

Controlli della polizia, arrestati due pusher fermati con marijuana e cocaina nell'auto; Spaccio di cocaina in zona scuole, la polizia osserva: un trentenne finisce in carcere; Udine, in auto con eroina e cocaina, arrestati due pusher di 28 e 30 anni.

Blitz della polizia sulla braccianese vicino tramontana: elicottero e unità cinofile in azione contro lo spaccio - Le forze dell’ordine intensificano i controlli lungo la consolare Braccianese tra Civitavecchia e Allumiere per contrastare lo spaccio di droga in aree boschive isolate, con l’uso di elicotteri e unit ... Segnala gaeta.it

Polizia in cerca di pusher trova solo due assuntori - CIVITAVECCHIA – Il silenzio dei boschi tra Civitavecchia e Allumiere è stato squarciato, nei giorni scorsi, dal rombo delle pale di un elicottero della Polizia e dal fiuto infallibile delle unità cino ... Si legge su civonline.it