La Pro Loco di Gioiosa Ionica dà il via al calendario estivo con la Festa dei Bambini

La Pro Loco di Gioiosa Ionica dà il via a un entusiasmante calendario estivo, pronto a coinvolgere residenti e visitatori in emozionanti appuntamenti e tradizioni autentiche. Domenica mattina alle 9:30, in piazza Vittorio Veneto, si inaugura con la Festa dei Bambini, un'occasione speciale per vivere insieme momenti di gioia e spensieratezza. Preparatevi a scoprire un ricco ventaglio di eventi che renderanno questa estate indimenticabile!

Anche quest’anno, la Pro Loco di Gioiosa Ionica, regina nella promozione del territorio e nel servizio di assistenza turistica nella Vallata del Torbido, si prepara ad aprire le danze con un ricco calendario di eventi estivi. Domenica mattina, alle 9:30, in piazza Vittorio Veneto, in occasione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

