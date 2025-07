Studente trovato col cellulare esame di Maturità superato brillantemente

Una_studentessa del Liceo Classico ‘Pietro Giannone’ di Benevento ha dimostrato che il talento e la determinazione non si fermano di fronte alle difficoltà. Nonostante le polemiche e le sfide incontrate, ha superato brillantemente l’esame di maturità con un punteggio di 94/100, dimostrando che ogni ostacolo può essere trasformato in un’opportunità di crescita. La sua storia è un esempio di resilienza e passione per il sapere.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con una promozione e una votazione di 94100 l'avventura agli esami di Stato dello studente della classe VC del Liceo Classico 'Pietro Giannone' di Benevento, finito al centro delle polemiche per essere stato sorpreso durante la prima prova scritta di italiano in possesso di un cellulare e a cui inizialmente non era stato permesso di prendere parte alle prove successive. La vicenda, che aveva destato non poco clamore in città, è stata sottoposta alle valutazioni del Tribunale Amministrativo Regionale. Dopo un'attenta disamina, e tenuto conto anche dell'ottimo curriculum scolastico del ragazzo, il TAR ha concesso allo studente la possibilità di proseguire l'esame attraverso le prove suppletive.

