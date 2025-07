Beautiful streaming replica puntata 12 luglio 2025 | Video Mediaset

Se non avete potuto seguire la nuova puntata di Beautiful in diretta, niente paura: il video Mediaset vi permette di rivivere ogni emozione in streaming. Oggi, sabato 12 luglio 2025, scopri cosa ha raccontato Zende a Luna e come si sviluppano le intense vicende dei Forrester. Rimanete con noi e recuperate gli episodi perduti per non perdere nemmeno un attimo di questa coinvolgente soap americana.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 12 luglio  – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Zende informa Luna di aver visto Eric, di essere rimasto per ore al suo capezzale a tenergli la mano e a parlargli, ma di avere ancora tante cose da dirgli. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 12 luglio 2025 | Video Mediaset

Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric! - Prepariamoci a un episodio carico di emozioni e decisioni difficili: nella puntata del 12 luglio 2025 di Beautiful, Bridget e Finn si trovano di fronte a una scelta drammatica, mentre Steffy e Ridge vivono momenti di profonda colpa per Eric.

