Traffico Roma del 12-07-2025 ore 14 | 30

Se stai pianificando un viaggio a Roma il 12 luglio 2025, è fondamentale essere aggiornati sulle variazioni del traffico nella capitale. La giornata si presenta complessa, con chiusure e deviazioni strategiche in centro, tra cui via Veneto, Castel Sant’Angelo e i Fori Imperiali, a causa di manifestazioni e lavori in corso. Rimani informato con i servizi di info mobilità di Roma, per muoverti senza intoppi e goderti la città senza stress.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità via Veneto la strada chiusa al traffico tra Porta Pinciana e via Boncompagni Sono deviati e 10 linee di bus sfilate con chiusura al traffico e deviazioni sono in programma anche lunedì sera e fare imperiali e martedì sera nell'area di Castel Sant'Angelo domani manifestazione con corteo in centro da Piazza Vittorio ai Fori Imperiali i manifestanti sfileranno lungo via dello Statuto largo Brancaccio via Lanza e via Cavour chiusure al traffico deviazioni o limitazioni per 7 linee di bus da mercoledì e sino alla 24 luglio la tangenziale est sarà chiusa h24 nel tratto sopraelevato compreso tra via Passamonti viale Castrense in direzione di San Giovanni La chiusura sarà necessaria per permettere ad Anas di eseguire interventi di sostituzione delle Barbie antirumore i percorsi alternativi sono consultabili in dettaglio su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-07-2025 ore 14:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma - sono - sera

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Dalle 21 di ieri fino alle 18 di questa sera è in corso lo sciopero dei treni indetto dai sindacati di base. E già dalle prime ore della mattina si sono riscontrati i primi disagi. A Roma Termini ci sono ritardi fino ai 120 minuti per i convogli di Italo e Trenitalia e almen Vai su Facebook

Traffico fuori controllo a Roma: percorri spesso queste strade? Sono le più congestionate; Visita del vice presidente Usa e Via Crucis: Roma rischia la paralisi; Roma, traffico impazzito ai Parioli per gli spostamenti di Vance: strade chiuse, deviazioni e lunghe attese.

Traffico, bollino rosso anche nel secondo weekend di luglio - Già dal pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio, in tanti si sposteranno dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, ... Secondo msn.com

Bollino rosso nel secondo weekend di luglio, traffico intenso: vademecum per gli automobilisti - Nel secondo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso ... Da msn.com