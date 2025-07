Il 60% studenti europei studia due lingua in Italia il 25% Ecco tutti i dati

Nel panorama educativo europeo, il 60% degli studenti delle scuole superiori studia almeno due lingue straniere, un dato che riflette l'importanza della multilinguismo nel continente. Tuttavia, in Italia, questa tendenza è meno diffusa, con solo il 25% degli studenti coinvolti. Questi dati evidenziano le sfide e le opportunità di un sistema che potrebbe valorizzare maggiormente le competenze linguistiche. Ecco tutti i dettagli per comprendere meglio la situazione italiana rispetto alla media europea.

Secondo i dati contenuti nella pubblicazione Key figures on Europe – 2025 edition di Eurostat, nel 2023 la quota di studenti dell’istruzione secondaria superiore generale che studiano due o più lingue straniere si è attestata in media al 60,0% nell’Unione europea. Tuttavia, l’Italia si colloca tra i Paesi con i livelli più bassi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: studenti - italia - dati - europei

