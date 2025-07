Rocca di Papa trovato un uomo impaccato nel bosco | vicino altre ossa umane

Un macabro ritrovamento scuote Rocca di Papa: nel cuore del bosco, un uomo è stato trovato impiccato, circondato da ossa umane. La scena inquietante ha allarmato le autorità, che ora indagano sul collegamento tra il corpo e i resti ritrovati. Cosa si nasconde dietro questo mistero oscuro? Resta con noi per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Macabro ritrovamento in un bosco a Rocca di Papa, dove i carabinieri sono intervenuti per un uomo impiccato. Accanto al corpo c'erano alcune ossa presumibilmente umane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Una scena di sconcerto e violenza ha scosso le tranquille vie di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Un uomo di circa sessant’anni ha compiuto un gesto estremo, sparando in pieno giorno al trentacinquenne Franco Lollobrigida, assassinato appena due anni dopo aver lasciato il carcere.

