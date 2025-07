Ortona esplodono cinque ordigni bellici della Seconda guerra mondiale | area interdetta a Punta Ferruccio

Ortona è teatro di un'emergenza: cinque ordigni risalenti alla Seconda guerra mondiale sono esplosi a Punta Ferruccio, creando un'area interdetta e una situazione di grande rischio. La prefettura sta coordinando con prontezza le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, garantendo la tutela dei cittadini e degli operatori. La situazione resta sotto controllo, ma è fondamentale rispettare le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti.

La prefettura sta coordinando le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area di Punta Ferruccio, a Ortona, dove un incendio divampato nella giornata di ieri ha innescato l’esplosione di cinque ordigni bellici risalenti alla Seconda guerra mondiale. Sul posto sono al lavoro tutte le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: ortona - cinque - ordigni - bellici

Ortona, esplodono cinque ordigni bellici della Seconda guerra mondiale: area interdetta a Punta Ferruccio https://ift.tt/gECyaJS https://ift.tt/uDzrPgo - X Vai su X

Leggi su Tgr Abruzzo Un gesto d'amore I familiari di un cinquantunenne, deceduto al Mazzini per emorragia cerebrale, hanno autorizzato l'espianto degli organi, donati a cinque pazienti Vai su Facebook

Ortona, esplodono cinque ordigni bellici della Seconda guerra mondiale: area interdetta a Punta Ferruccio; Cinque giornate di 'Summer school' sull'importanza della lettura ai bambini; Incendi a Ortona, esplodono ordigni bellici nella Riserva dei Ripari di Giobbe Canadair in azione su più fronti..

La Spezia, ritrovati cinque ordigni bellici in via delle Casermette ... - Cinque ordigni sono stati segnalati da una ditta al lavoro in via delle Casermette, a poche decine di metri dalla darsena di Pagliari. Segnala ilsecoloxix.it

Ortona, pala meccanica fa esplodere ordigno bellico: la costa in fiamme - Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri per via di un incendio scoppiato lungo la costa di punta Ferruccio, vicino Ortona. Secondo ilmessaggero.it