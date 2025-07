In Colombia l' arresto del boss della ' ndrangheta Giuseppe Palermo

In un blitz senza precedenti, le forze dell'ordine colombiane hanno catturato Giuseppe Palermo, il potente boss della 'ndrangheta noto come Peppe, a Bogotà. Questa operazione segna un importante duro colpo al narcotraffico internazionale e dimostra come la collaborazione tra le nazioni possa portare alla cattura di latitanti di alto livello. La lotta contro il crimine organizzato continua, e questa vittoria rappresenta un passo avanti fondamentale per la sicurezza globale.

Bogotà, 12 lug. (askanews) - Nelle immagini dall'alto, diffuse dalla polizia nazionale colombiana, si vede il momento dell'arresto del boss della 'ndrangheta Giuseppe Palermo, detto Peppe, a Bogotà, capitale della Colombia. Figura di spicco del narcotraffico, Palermo era oggetto di una "red notice" dell'Interpol ed era ricercato per narcotraffico, come spiega il capo della polizia colombiana, Carlos Fernando Triana: "La polizia nazionale colombiana, attraverso la direzione di Intelligence e la cooperazione internazionale con Europol e il Regno Unito, ha localizzato e catturato un criminale italiano a nord di Bogotà.

