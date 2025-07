Dazi Usa Italia in bilico | a rischio le 2.500 imprese di componentistica auto

L'ombra dei dazi USA sull'Italia mette a rischio 2.500 imprese di componentistica auto, con una decisione imminente che potrebbe segnare un punto di svolta per il settore. La minaccia di tariffe più alte si abbatterebbe su un sistema già fragile, aggravando le difficoltà di aziende fondamentali per l'intera filiera europea. In questo scenario complesso, il nostro Paese si trova a dover affrontare una sfida cruciale per la sua automotive industry, che potrebbe cambiare radicalmente il panorama commerciale e industriale.

Ormai è imminente la formalizzazione delle tariffe sulle vetture europee, ma il nostro Paese pagherà un prezzo doppio: abbiamo aziende che lavorano soprattutto per i costruttori tedeschi.

