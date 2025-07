Musica troppo alta alla festa dei bimbi ecco perché il 71enne ha ucciso la cognata a Pesaro

Una festa di bambini si trasforma in tragedia a Pesaro: un uomo di 71 anni, infastidito dal volume della musica durante una celebrazione nel cortile di una casa di campagna, ha portato a un drammatico epilogo. La lite sfociata in sparatoria ha sconvolto la comunità , lasciando dietro di sé dolore e incredulità . È un richiamo doloroso sull'importanza di gestire i conflitti con attenzione e rispetto, anche nelle situazioni più festive.

(Adnkronos) – Prima la lite, poi la sparatoria. L'uomo di 71 anni che ieri sera ha ucciso la cognata 44enne, e ferito la figlia 28enne di quest’ultima, sarebbe stato infastidito dalla musica ad alto volume alla festa nel cortile di una abitazione in una zona rurale di Marotta, in provincia di Pesaro-Urbino. L'uomo è stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: musica - festa - ucciso - cognata

Musica in Miniera, a Montechino due serate di festa tra storia e ritmo - Preparati a vivere due serate di pura festa tra storia e ritmo nel cuore di Montechino! L’evento Musica in Miniera, alla sua terza edizione, trasforma il paese del petrolio in un palcoscenico di musica live, celebrando le radici e l’anima di questa affascinante comunità .

Naro in festa per le nozze di Francesco Barone: il fratello Piero e Gianluca de Il Volo cantano per gli sposi I due cantanti hanno regalato agli sposi alcune delle loro interpretazioni https://www.lasicilia.it/gossip/naro-in-festa-per-le-nozze-di-francesco-barone-il-fr Vai su Facebook

Spara e uccide cognata a festa bimbi, arrestato il 71enne di Pesaro; Spara alla festa dei bambini e uccide la cognata: l’ipotesi della lite per la musica alta; Uccide la cognata alla festa della nipote, cosa c'è dietro l'omicidio: le liti, le case vicine e le lamentele.

Musica troppo alta alla festa dei bimbi, ecco perché il 71enne ha ucciso la cognata - L'uomo di 71 anni che ieri sera ha ucciso la cognata 44enne, e ferito la figlia 28enne di quest’ultima, sarebbe stato infastidito dalla musica ad alto volume alla fes ... Si legge su msn.com

Uccide la cognata alla festa della nipote, cosa c'è dietro l'omicidio: le liti, le case vicine e le lamentele per i rumori - Lo avrebbe detto durante l'interrogatorio in caserma dei carabinieri a Fano (Pesaro ... Segnala msn.com