Wimbledon che fine fanno le 55mila palline usate? Diventano case per piccoli topi

Gli "harvest mice", i topi delle risaie, apprezzano le palline gialle, perfetto rifugio impermeabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wimbledon, che fine fanno le 55mila palline usate? Diventano "case" per piccoli topi

Ogni anno, circa 55.000 palline da tennis vengono utilizzate durante il torneo di Wimbledon. Dopo aver rimbalzato su uno dei palcoscenici più iconici dello sport, molte di queste non finiscono in un cassetto o in pattumiera. Alcune si trasformano in case. Per i t Vai su Facebook

