Renzi spara a zero sul ministro Nordio che in segreteria ha una renziana doc

In un fragoroso confronto politico, Renzi non risparmia critiche al ministro Nordio, accusato di circondarsi di figure renziane in segreteria. La sua mira si focalizza su Almasri, e i rumors puntano anche a Giuseppina Rubinetti come possibile fonte d’informazione. Un scontro che promette scintille nel panorama politico italiano, lasciando intendere che la posta in gioco è più alta che mai. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

L’ex Rottamatore attacca il Guardasigilli su Almasri e sembra ben informato. Nel «toto-fonte» spunta il nome di Giuseppina Rubinetti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Renzi spara a zero sul ministro Nordio, che in segreteria ha una renziana doc

