Sinner-Alcaraz saluti e sorrisi prima dell' allenamento

Una giornata di vigilia all’insegna dello sport e della sportività a Wimbledon. Questa mattina, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono incontrati sui campi di allenamento del prestigioso circolo inglese, scambiandosi saluti cordiali e sorrisi sinceri prima dell’attesa finale di domani alle 17. Un gesto che sottolinea il rispetto reciproco tra due talenti pronti a regalare uno spettacolo indimenticabile. La sfida promette emozioni e grande tennis, ma anche rispetto e amicizia.

Giornata di vigilia a Wimbledon. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono incontrati questa mattina sui campi di allenamento del circolo inglese per svolgere gli allenamenti personalizzati in vista della finale in programma per domani alle 17. Stretta di mano e tanti sorrisi tra i due.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo: Jannik Sinner non si ritirerà da Wimbledon e sarà in campo contro Shelton per il quarto di finale Dopo il doppio spavento causato dall'infortunio al gomito contro Dimitrov e dall'annullamento dell'allenamento del po Vai su Facebook

Djokovic punta Sinner, serbo di nuovo in campo: guarda l'allenamento - Il serbo si è allenato ad Aorangi Park, sorridente e apparentemente con nessun problema fisico. Si legge su informazione.it

Sinner: "Non mi sarei mai immaginato di arrivare in finale a Wimbledon. Alcaraz? Sarà una bella partita" - Ha superato quasi passeggiando un mostro come Novak Djokovic approdando per la prima volta in finale a Wimbledon. Segnala informazione.it