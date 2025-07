La guerra dei droni russo-iraniani devasta l’Ucraina | 620 proiettili in una notte

Una notte di devastazione e timore si è abbattuta sull’Ucraina, dove una nuova guerra si combatte anche nel cielo. Sciami di droni, tra i più avanzati e letali, hanno seminato morte e distruzione in un attacco senza precedenti. Con oltre 620 proiettili lanciati, il conflitto si evolve, portando le battaglie a un livello ancora più inquietante. Il bilancio provvisorio parla di almeno...

L'Ucraina si sveglia ancora una volta sotto le macerie di una guerra che ha cambiato volto. Non più solo carri armati e artiglieria, ma sciami di droni che solcano i cieli notturni seminando morte e terrore. Nella notte tra venerdì e sabato, le forze russe hanno scatenato l'ennesimo attacco massiccio lanciando oltre 620 proiettili – 597 droni e 26 missili da crociera – contro varie regioni del Paese. Il bilancio provvisorio parla di almeno quattro morti e un numero imprecisato di feriti, ma sono i numeri dell'offensiva a raccontare la vera portata di questa nuova forma di guerra. La saturazione delle difese.

