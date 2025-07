Povero per lo Stato ma con Rolex diamante e auto di lusso | scattano i sigilli

In un mondo in cui l'apparenza inganna, la storia di Antonio Bello Rizzo svela un sorprendente contrasto tra povertà apparente e lusso sfrenato. Tra Rolex brillanti, diamanti e auto di alta gamma, i sigilli della magistratura mettono in discussione il vero valore di una vita di contraddizioni. La scoperta scuote le convinzioni sulla realtà di chi si nasconde dietro facciate appariscenti, lasciando il pubblico a chiedersi cosa si nasconda davvero dietro questa sorprendente vicenda.

ALLISTE - Non solo droga. In casa di Antonio Bello Rizzo i finanzieri della compagnia di Gallipoli trovarono anche beni di lusso, in particolare un Rolex e un diamante e contanti. Ora, a meno di due mesi dall’arresto in carcere, arrivano i sigilli della magistratura. Questa mattina, i militari. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: rolex - diamante - lusso - sigilli

