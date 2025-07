Taremi Inter si conclude dopo appena un anno la storia tra l’iraniano ed i nerazzurri? Le ultime sull’attaccante ex Porto

Dopo appena un anno, la favola di Taremi all'Inter sembra giunta al termine. L’attaccante iraniano, arrivato dal Porto con grandi ambizioni e molte aspettative, non ha saputo lasciare il segno come sperato. Le voci di mercato si intensificano: quale sarà il suo prossimo passo? La vicenda di Taremi Inter si avvia a una conclusione, lasciando i tifosi con tante domande e poche certezze.

Taremi Inter, continuano le voci di mercato sul centravanti: quale sarà il futuro dell'attaccante? Ecco cosa trapela. La storia Taremi Inter sembra essere giunta al capolinea dopo appena una stagione. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Porto, l'attaccante iraniano era stato accolto con grandi aspettative, forte di un curriculum solido e di una media realizzativa importante in Portogallo. Tuttavia, l'impatto con la Serie A si è rivelato più complicato del previsto: appena 3 gol in tutto l'arco della stagione – di cui 2 su rigore a risultato acquisito – e pochissimi momenti davvero convincenti.

