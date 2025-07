Chi vincerà tra Sinner e Alcaraz? Le quote dei bookmakers per le scommesse

Il duello tra Sinner e Alcaraz a Wimbledon promette emozioni forti e un finale incerto, con le quote dei bookmaker che riflettono un equilibrio tra i due talenti. L’italiano e lo spagnolo si sfidano in una finale che potrebbe riscrivere le sorti del torneo, lasciando il pubblico e gli scommettitori con il fiato sospeso. Chi avrà la meglio? La risposta è ancora tutta da scoprire, ma una cosa è certa: sarà una battaglia indimenticabile.

Si annuncia una finale equilibrata ed aperta ad ogni esito, quella che domani a Wimbledon opporrà , nell’epilogo del torneo di singolare maschile, le prime due teste di serie del tabellone: l’italiano Jannik Sinner se la vedrà infatti con l’iberico Carlos Alcaraz. Anche i bookmakers, pur mostrando una leggera preferenza per il tennista spagnolo, non indicano nelle quote proposte una netta supremazia: prendendo in considerazione le principali agenzie di scommesse, infatti la vittoria di Alcaraz viene pagata tra 1.79 e 1.83. Poco più alte le quote per una possibile vittoria di Jannik Sinner, che al momento viene pagata tra 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi vincerà tra Sinner e Alcaraz? Le quote dei bookmakers per le scommesse

In questa notizia si parla di: sinner - alcaraz - quote - bookmakers

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

#Jannik #Sinner o #Novak #Djokovic? #Taylor #Fritz o #Carlos #Alcaraz? LE #QUOTE DEI #BOOKMAKERS SULLE SEMIFINALI DI #WIMBLEDON NEL MIO NUOVO ARTICOLO https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Wimbledon/100865/jannik-sinner-o - X Vai su X

Jannik Sinner o Novak Djokovic? Taylor Fritz o Carlos Alcaraz? LE QUOTE DEI BOOKMAKERS SULLE SEMIFINALI DI WIMBLEDON Vai su Facebook

Chi vincerà tra Sinner e Alcaraz? Le quote dei bookmakers per le scommesse; Sinner - Alcaraz, ecco chi vince: finale equilibrata anche secondo i bookmaker. Le quote e come scommettere sul nuovo re di Roma; Sinner-Alcaraz pronostico e quote: la chicca sui break del nostro esperto.

Tennis, Wimbledon, ancora Sinner-Alcaraz in finale: l'italiano punta al quarto Slam, ma i bookie vedono il tris consecutivo dello spagnolo - Saranno il numero uno e il numero due del mondo a giocarsi, domani pomeriggio, il torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Da napolimagazine.com

Jannik Sinner o Novak Djokovic: le quote dei bookmakers sulla semifinale di Wimbledon - Una partita decisamente molto attesa, il vincitore giocherà nell'atto conclusivo del torneo contro chi s ... Scrive msn.com