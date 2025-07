Ostacolano il rimpatrio di uno straniero all' aeroporto di Malpensa pugno di ferro contro 4 anarchiche

A Malpensa, la lotta per i diritti si scontra con il rispetto delle leggi: quattro attiviste anarchiche fermate a Varese cercano di bloccare un rimpatrio a Casablanca, evidenziando le tensioni tra solidarietà e sicurezza. La scena si chiude con fogli di via e denunce per istigazione, ma il dibattito sulla libertà di protesta e l'ordine pubblico resta acceso e vivo.

Un tentativo di sabotaggio scuote l'aeroporto di Malpensa: quattro post anarchici su social network annunciavano un'azione di protesta contro il rimpatrio di un cittadino straniero irregolare, minacciando di bloccare il volo per Casablanca.

La Digos aveva intercettato l'appello a compiere l'azione sui social e lo ha bloccato in flagranza al check in.