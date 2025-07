Sant’Agostino torna alla città | c' è il patto tra Comune e Diocesi

La riapertura della chiesa di Sant’Agostino a Cagliari segna un momento di rinascita e speranza per tutta la comunità. Dopo oltre dieci anni di attesa, il patto tra il Comune e la Diocesi si rinnova con un impegno condiviso per preservare il patrimonio culturale e spirituale della città. Un evento che testimonia come la collaborazione tra istituzioni possa riportare alla luce un gioiello di storia e fede, pronti a tornare al centro della vita cittadina.

È stata una giornata densa di significato quella di ieri venerdì 11 luglio, che ha segnato la riapertura della chiesa di Sant’Agostino. Dopo oltre dieci anni dal crollo del tetto, e grazie a un importante intervento di restauro sostenuto dalla Cei, dalla Diocesi, dalla Fondazione Cassa di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

