Ancora mare sporco a Capaccio Paestum | la denuncia di un lettore

Ancora un mare sporco a Capaccio Paestum, suscitando indignazione tra i bagnanti e sollevando preoccupazioni sulla tutela delle nostre coste. La denuncia di un lettore evidenzia una problematica che si ripete, lasciando molti di noi amareggiati e desiderosi di un cambiamento. È ora di sensibilizzare le istituzioni e promuovere azioni concrete per restituire alla nostra spiaggia la sua purezza.

Mare sporco, questa mattina, in località Varolato a Capaccio Paestum. Amarezza e indignazione da parte dei bagnanti, molti dei quali hanno preferito godersi solo il sole sull’arenile. Ma non si tratta di un caso isolato. Appena pochi giorni fa un altro lettore segnalava alla nostra redazione la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: mare - sporco - capaccio - paestum

Mare sporco tra Pastena e Torrione: la segnalazione dei salernitani - miglioramenti nella cura e nella sorveglianza del nostro mare. I salernitani, preoccupati per la qualità delle acque e la sicurezza dei bagnanti, chiedono interventi immediati per ripristinare la bellezza e la salubrità di questa zona recentemente riqualificata, affinché possa diventare un vero punto di orgoglio per tutta la comunità .

Sversamento in mare a Paestum, il video arriva da via Linora Capaccio-Paestum.Un video girato da un cittadino documenta uno sversamento in mare lungo la... Vai su Facebook

Ancora mare sporco a Capaccio Paestum: la denuncia di un lettore; CAPACCIO PAESTUM. SIMONA CORRADINO: “INTERVENTI IMMEDIATI PER MARE SPORCO”; Capaccio Paestum, quest’anno niente Bandiera Blu.

Ancora mare sporco a Capaccio Paestum: la denuncia di un lettore - Amarezza e indignazione da parte dei bagnanti, molti dei quali hanno preferito godersi solo il sole sull’arenile. Scrive salernotoday.it

Capaccio Paestum, sui social impazza la polemica sul mare. Ecco la situazione - Giorni di polemiche a Capaccio Paestum per le condizioni del mare: l'acqua verdastra preoccupa cittadini e vacanzieri ... Come scrive infocilento.it