La prima è stata Elsa Morante nel 1957 con L' isola di Arturo L' ultima in ordine temporale è Donatella Di Pietrantonio vincitrice del Premio Strega e dello Strega Giovani 2024 con L' età fragile

Dalla nascita del Premio Strega nel 1957 con Elsa Morante e il suo celebre "L’isola di Arturo" fino al trionfo più recente di Donatella Di Pietrantonio con "L’età fragile" nel 2024, la letteratura italiana ha attraversato un percorso ricco di voci straordinarie. Tra premi, riconoscimenti e opere indimenticabili, il nostro panorama narrativo si conferma un patrimonio di emozioni e cultura. È un viaggio attraverso le penne che hanno segnato un’epoca, che continua a ispirare e sorprendere.

L a prima è stata Elsa Morante nel 1957 con L'isola di Arturo (Einaudi). L'ultima, in ordine temporale, è Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Strega e dello Strega Giovani 2024 con L'età fragile (Einaudi). In mezzo ci sono scrittrici che hanno realizzato romanzi indimenticabili, come Lessico Famigliare (Einaudi) di Natalia Ginzburg, premiato nel 1963; Le parole tra noi leggere (Einaudi) di Lalla Romano, che vinse nel 1969. Tra le vincitrici ci fu anche Maria Bellonci, la fondatrice del Premio e ideatrice degli Amici della domenica, che vinse nel 1986 a pochi mesi dalla sua morte con Rinascimento privato (Mondadori), una biografia di Isabella d'Este.