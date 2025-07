Matteo Berrettini perderà 500 punti nel ranking ATP | arriva il crollo in classifica

prossime settimane, segnando un punto di svolta nella sua classifica. La perdita di 224.500 punti potrebbe infatti rappresentare il crollo più significativo del suo ranking, lasciando con il fiato sospeso tifosi e appassionati, mentre il ritorno in campo per Toronto diventa ormai una speranza fondamentale per rimettersi in carreggiata.

Matteo Berrettini non difenderà i due titoli conquistati nel 2024 a Gstaad e Kitzbuhel: l’azzurro non tornerà in campo sulla terra battuta europea e ci si augura, a questo punto, di rivederlo in campo per il Masters 1000 di Toronto a fine mese. L’azzurro lo scorso anno, dopo Wimbledon, aveva vinto due tornei di fila, prima in Svizzera e poi in Austria, incamerando, nel complesso, 500 punti per il ranking ATP: Berrettini li perderà tutti nelle prossime settimane, e non ne recupererà, in quanto non ha incassato punti né a Brisbane 2025, né a Rotterdam 2025. Il tennista italiano, che lunedì 14 luglio sarà al 36° posto del ranking ATP, dapprima scenderà, la settimana successiva, a quota 1225, che al momento varrebbe il 44° posto, mentre in quella seguente andrà a 975, che al momento corrisponde alla 59ma posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it