Innocence anticipazioni Ela e Ilker si sposano? Cosa succede

Scopri le emozioni di "Innocence", la serie turca in onda su Canale 5 a partire dal 12 luglio 2025, ogni sabato e domenica. Segui la storia di Ela, una giovane di 19 anni che si innamora di Ilker, il suo capo, molto più vecchio di lei e figura autoritaria nella sua famiglia. Tra ostacoli e colpi di scena, riusciranno i protagonisti a superare le avversità e realizzare il loro amore? La risposta ti sorprenderà .

Canale 5 manda in onda la serie TV turca Innocence sabato e domenica, dal 12 luglio 2025. La trama segue la storia di Ela, una 19enne che si innamora di Ilker. La notizia sconvolge la sua famiglia e soprattutto sua mamma Bahar. Questo perché l’uomo ha 35 anni ed è il capo del padre di Ela. Sin da subito, Bahar si oppone a questa relazione, cercando di evitare che vada avanti. Non solo, una violenta aggressione subita da Ela il giorno del suo 19esimo compleanno porta la donna ad agire legalmente e a recarsi in tribunale. Da qui partono una serie di colpi di scena. Ma alla fine Ela sposa Ilker? Vediamo insieme cosa dicono le anticipazioni turche. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Innocence anticipazioni, Ela e Ilker si sposano? Cosa succede

