Douglas Luiz e il futuro sempre più lontano dalla Juve | Tudor ha preso una decisione sul brasiliano ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione

Il futuro di Douglas Luiz si fa sempre più lontano dalla Juventus, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Dopo un solo anno a Torino, il centrocampista brasiliano sembra destinato a cambiare aria, al centro di voci di mercato che lo vedono pronto a vestire nuove maglie. Tudor ha ormai preso una decisione chiara: dove potrebbe giocare nel prossimo campionato? Scopriamo le piste più calde e le possibilità che si delineano per il suo futuro.

Douglas Luiz, il suo futuro appare sempre più lontano dalla Juve: dove potrebbe giocare il centrocampista, fuori dai piani di Tudor. L’avventura di Douglas Luiz alla Juve è giunta ai titoli di coda. Dopo una sola stagione, il centrocampista brasiliano lascerà Torino quest’estate. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il giocatore non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore Igor Tudor e la dirigenza bianconera sta già lavorando per trovargli una nuova sistemazione. L’interesse per lui non manca e si profila un’asta tra l’Inghilterra e l’Arabia Saudita. Bocciatura di Tudor e cessione inevitabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz e il futuro sempre più lontano dalla Juve: Tudor ha preso una decisione sul brasiliano, ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione

