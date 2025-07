Rapinano un viaggiatore sul Torino-Milano | arrestati due quattordicenni

A pochi giorni dai drammatici eventi di viale Fulvio Testi, un’altra vicenda scuote Milano: due quattordicenni sono stati arrestati in Stazione Centrale per aver rapinato uno zaino a un viaggiatore proveniente da Torino. La cronaca nera si fa sempre più giovane, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei nostri giovani e la necessità di interventi efficaci. I fatti mettono in luce un fenomeno inquietante che richiede attenzione immediata...

Milano, 12 luglio 2925 - Due quattordicenni sono stati arrestati in Stazione Centrale alla polizia ferroviaria di Milano per rapina impropria dopo aver rubato uno zaino a un viaggiatore su un treno proveniente da Torino. Ancora minorenni protagonisti della cronaca nera a pochi giorni dall ’arresto di due sedicenni responsabili dell’accoltellamento di uno psicologo a una fermata del tram in viale Fulvio Testi a Milano. Il furto e gli insulti. I due, secondo quanto riferito da una testimone, si erano seduti di fronte a lei importunandola; la donna notava che entrambi erano senza bagagli. Poco dopo riferiva di aver visto i due giovani in possesso di uno zaino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapinano un viaggiatore sul Torino-Milano: arrestati due quattordicenni

In questa notizia si parla di: milano - viaggiatore - torino - arrestati

Rapinano un viaggiatore sul Torino-Milano: arrestati due quattordicenni; Tenta di rapinare un viaggiatore in treno, ma è un vigile fuori servizio: arrestato; Rubano il trolley dal bagagliaio di un bus diretto a Malpensa.

Rapinano un viaggiatore sul Torino-Milano: arrestati due quattordicenni - Il capotreno ha quindi richiesto l'intervento della Polfer, allertato anche da altri passeggeri, tra i quali anche il proprietario dello zaino rubato, che riconosceva l'oggetto, chiedendone la ... Riporta ilgiorno.it

Da Milano a Torino, ma la cena finisce in rapina - Anziano rapinato in casa, 3 arresti tra cui un "basista" Due uomini, di 21 e 50 anni e una donna di 27 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver picchiato e rapinato in casa un 83enne a ... Come scrive affaritaliani.it