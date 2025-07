Incidente ad un cavallo devono intervenire i vigili del fuoco con la mototroncatrice FOTO

Un incidente insolito e sorprendente ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco a Firenze: un cavallo rimasto intrappolato in una struttura di ferro, rischiando di farsi male gravemente. Fortunatamente, con prontezza e professionalità , i pompieri del comando di Firenze sono intervenuti con la mototroncatrice per liberare l'animale in difficoltà . La loro azione ha evitato un danno più grave, dimostrando ancora una volta il valore del loro lavoro.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti questa mattina intorno alle 9 e mezzo in via Volterrana, nel tratto rientrante nel Comune di Firenze, per il soccorso ad un cavallo rimasto bloccato in una struttura in ferro all’interno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

