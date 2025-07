Griselda Cassia Nunez uccisa | a scatenare l' ira del cognato forse i rumori della festa dei bambiniIl killer | Non volevo uccidere

Una tragedia scuote la tranquilla comunità di Marotta, dove si è consumato un dramma familiare durante una festa di bambini. Griselda Cassia Nunez, 44 anni, è stata tragicamente uccisa a colpi di pistola dal cognato, un gesto che ha lasciato tutti senza parole. La scena, avvolta dal caos dei rumori della festa, desta molte domande: il killer voleva davvero farlo? Scopriamo cosa è successo in questa drammatica vicenda.

MAROTTA - È stata posta sotto sequestro la casa dove ieri sera Griselda Cassia Nunez, 44 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal cognato durante una festa alla presenza anche di.

È sotto sequestro la casa dove ieri sera Griselda Cassia Nunez, 44 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal cognato durante una festa, alla presenza anche di bambini, in una strada di campagna a Sterpettine di Marotta nel Comune di Mondolfo (Pesaro Urbin - X Vai su X

